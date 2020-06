“Mocasines, una memoria peronista”, nuevo libro de Jorge Giles

En una extensa charla con Marcela Vaquer de Radio Nacional Resistencia, Jorge Giles, escritor, periodista, maestro, expreso político, exdiputado, militante peronista, habló sobre su último libro: “Mocasines, una memoria peronista”: “primero quiero enviar un abrazo solidario a Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos, a los funcionarios y a todo el pueblo del Chaco, instándolos a cuidarse mucho en esta situación de pandemia que vivimos en el país y el mundo”, señaló. “Este libro es un ramillete de memorias, con un hilo conductor, que recoge parte de nuestra vida como persona y habitante de este bendito país que refleja parte de nuestra vida tanto en lo individual como en lo colectivo, sobre todo los años más duros que hemos vivido en la última dictadura cívicomilitar”, afirmó.

Sobre el título de su obra dijo: “Mocasines, porque ese calzado era un emblema de la época y de nuestra generación, tanto es así que Néstor Kircher lo utilizó cuando asumió la presidencia, hecho que lo tomamos como un guiño a la militancia. Hubo otros títulos posibles como “un cielo lleno de memorias” ,“los mocasines de la memoria” y finalmente quedó uno abreviado: ‘mocasines’”, señaló.

Giles asevera que trató de reflejar la lucha militante de los peronistas y de quienes, sin serlo, se identificaron con los sectores populares y que es una novela autobiográfica: “en la que transmito lo que escucho en mi corazón, en mi alma, en mi cabeza, el recuerdo de los compañeros que ya no están, los de Margarita Belén, en algunos casos con nombres reales y otros ficticios para cuidarnos de posibles nuevas tempestades”, afirmó.

“No es autobiográfica en el sentido individual sino que lo es en el de reflejar a una generación, sin querer atribuirme el derecho de hablar en nombre de todos. La idea es reflejar lo que pasó y en lo que aún sucede en nuestro país”, aseveró.

El autor recordó que lo que más extrañaba cuando estuvo detenido era ver el cielo,: “se lo busca siempre porque es lo primero que te roban” y que en su libro, de 400 páginas, “hay mucho Chaco, porque parte de mi vida militante lo pasé ahí y hay muchos compañeros, como los excombatientes de Malvinas y otros que permanentemente lucharon por sus ideales” y nombró a quienes perviven en su memoria como “’Chiquito’ Mena, el ‘Carancho’ Ramírez, Nilda Peters (Paloma), de Machagai quienes constituyen vivencias desde el lado más sombrío de la historia y dejaron una huella en las futuras generaciones”.

Giles,habló asimismo de su participación, como testigo, en el juicio por la Masacre de Margarita Belén a la que considera como una reivindicación con todos los caídos “en ese horrendo crimen de Estado”, y calificó como un orgullo ante el mundo la permanente búsqueda de justicia y no de venganza: “Margarita Belén es la causa nodal que posteriormente posibilitó el encarcelamiento de los asesinos de lesa humanidad, integrantes de la primera Junta militar de la dictadura”, a la vez que rescató el accionar de Néstor Kirchner en la presidencia, cuando derogó los indultos y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y se reabrieron los juicios.

“Como maestro me preocupo mucho en tratar de hacer pedagogía con todo el horror que padeció nuestra generación y creo que el Estado debe profundizar las políticas realizadas tanto por Néstor y Cristina Kirchner que fueron cortadas por quien dijo que “había que terminar con el curro de los Derechos Humanos”, y señaló: “son dos visiones totalmente contrapuestas que se inician desde el fondo de nuestra historia y que llegan hasta nuestros días”.

Giles hizo una analogía entre personajes de la historia y “quienes hoy, como los chetos, los ‘runners’, bailan sobre la muerte, de eso hay que hablar con los chicos porque de esa manera se construye una sociedad mejor” y bregó porque en la escuela se abrigue y desarrolle la certeza “que somos parte de un país inconcluso, ese que nace en 1810. No hay diferentes países, sino que con sus diferentes circunstancias, sucedió siempre, nos sucedió a todos. Para que el ‘Nunca Más’ sea una forma de expresar la manera de dejar atrás a un país que no queremos´y ‘obligar’ a nuestros funcionarios a estar acordes con esa necesidad de la historia”, afirmó.

“Cuando salgamos de esta situación de pandemia ojalá que no volvamos al punto de partida y podamos construir una sociedad solidaria”, finalizó.