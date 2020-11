“Mina el Aguilar no es de una multinacional, es del pueblo”

Carlos Trejo, Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina de Mina El Aguilar (AOMA) se refirió a las últimas novedades en relación al conflicto minero y dijo: “nosotros seguimos en un estado de incertidumbre a pesar que tuvimos una reunión hoy y ayer con la empresa, anteayer con la gente del gobierno, los legisladores y todos los demás.

Pero todavía seguimos expectantes a esto. La decisión de la empresa continúa de esa manera tal como anunció el día 16 de noviembre y nosotros como trabajadores tenemos la misión de cumplir con nuestro mandato, que es el de la asamblea.

Nosotros vamos a seguir con nuestra postura de que no vamos aceptar la decisión de la compañía, por lo tanto, nosotros hemos solicitado en su momento una mesa de diálogo conjunta para ver y diseñar algunos lineamientos, o estrategias que sean directamente aplicables; que sean netamente en beneficio del trabajador, eso es lo que nosotros pretendíamos y pretendemos.

Pero después de las reuniones que hemos llevado a cabo en Jujuy, aquí en El Aguilar y en la Legislatura, no tenemos una respuesta con algunos lineamientos concretos del estado, pero eso no significa que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados.

El gobernador tenía que reunirse con el presidente ayer o antes de ayer en todo caso, pero ojalá que se haya reunido. Hasta el momento no he recibido ninguna noticia de él para ver la propuesta que tenía que llegar de la provincia de Jujuy. Era que el presidente también pueda inmiscuirse en este tema de la problemática de Mina Aguilar, así es que bueno nosotros estamos esperando como siempre. Les digo a mis compañeros sé que están escuchando todos en todos lados, en Yavi y La Quiaca, tratemos de mantenernos con la mente fría, tranquilos y nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo la honestidad hasta el último momento.

Nosotros los trabajadores sabemos que hay mineral y no es cómo ha dicho el comunicado la empresa, así que tratemos de mantenernos con la frente tranquila que cualquier ofrecimiento de la empresa puede haber pero tratemos de mantenernos unidos, unidos significa que yo cuando tenga que convocar a asamblea en El Aguilar lo vamos a hacer, por ahora estamos esperando con mucha expectativa, con mucha expectativa sana de parte del Gobierno y que su intervención sea con lineamientos efectivos y concretos para tratar de mantener la fuente del trabajo y el patrimonio económico y cultural de la provincia, de los coyas, de los norteños y en realidad de todo el pueblo del Aguilar. Así que esa es nuestra, que estamos pasando hoy día.

Nosotros vamos a mantener nuestra postura, yo digo la empresa tiene sus lineamientos ya establecidos, nosotros como sindicato tenemos ya la decisión de hacer frente con todo lo que nosotros tenemos y podemos.

Primero tenemos dignidad, segundo tenemos las suficientes agallas como para pelear esta. Si es necesario saldremos a las calles como sabemos hacer desde hace muchísimos años, lo tenemos todo eso, lo tenemos, ahora lo que necesitamos del Gobierno saber cuál es el lineamiento concreto de salvar esta situación para que no haya conflicto social.

Pero eso está bajo la responsabilidad de muchos estamentos desde la provincia de Jujuy. No creo que el Ministerio de Producción de la provincia de Jujuy deje caer una mina con tanta antigüedad, con tanta capacidad productiva, con tanto poder económico en la región que sostiene a muchísima gente del norte, no creo, no pienso que ellos van a dejar que se caiga esto. De nuevo, ojala que tengamos el apoyo y los lineamientos concretos, a ver qué hacemos con esta situación. La empresa tiene su postura, nosotros la nuestra y el gobierno la esclarezca.

Permítanme decirle al pueblo de Jujuy y del norte argentino, de que Mina Aguilar no es solamente de los trabajadores; es del pueblo, así que tenemos que pelearla entre todos porque Mina Aguilar no es de una multinacional, es del pueblo.”