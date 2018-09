EX ÁRBITRO

EX ÁRBITRO TIRA NACIONAL DEPORTIVA 2º TIEMPO

En diálogo con Tira Nacional Deportiva (2º Tiempo), Miguel Scime, ex árbitro y ex director de formación arbitral, analizó el uso del VAR en el partido por cuartos de final de la Copa Libertadores de América, entre Boca Juniors y Cruzeiro. Por consiguiente, Scime expresó que “la tecnología fue y es un éxito” y agregó que “la tecnología no falla, lo que falla es el ser humano”.