Miguel ángel Russo: “Pol Fernández no es jugador del club”

El técnico de Boca Miguel Angel Russo, habló en conferencia de prensa este mediodía, en el Centro Recreativo de Ezeiza. Miguel sostuvo que ” Pol no es jugador del club, son cuestiones personales, no hay otra situación ” . De todas formas, más allá de los dichos de Russo, el contrato de Guillermo Pol Fernández con Boca finaliza el 31 de diciembre y el club lo podría haber utilizado en el torneo local y en la Copa. Entienden en el Consejo de Fútbol que encabeza Juan Román Riquelme, que el futbolista no se manejó bien, por eso esta decisión que toman.

Este martes Boca tiene previsto viajar a Porto Alegre, para el partido de ida frente a Internacional, por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

En cuanto al equipo, el cuerpo técnico probó distintas variantes tácticas y sigue con atención la evolución desde lo físico de Eduardo Salvio, quien se recupera de un desgarro. La probable formación: Andrada, Buffarini, López, Izquierdoz y Fabra, Salvio, Campuzano, Capaldo y Villa, Tévez y Soldano. No hay que descartar que el ” Toto ” Salvio no juegue de entrada.

