Miguel Ángel Nadal: “La época de Messi en el Barcelona es la mejor de su historia”

En Tira Nacional Deportiva, el equipo del programa dialogó con Miguel Ángel Nada, ex futbolista y periodista, quien habló acerca de Lionel Messi y se refirió a la actualidad del Barcelona. El ex jugador del Barça aseguró que “la época de Messi en el club es la mejor de su historia”, y lamentó que el “Diez” no pueda conseguir los mismos logros en la Selección Argentina.

Por otro lado, Nadal analizó el presente de los entrenadores argentinos en España y recordó el paso de Gerardo “Tata” Martino en el club catalán: “con Martino el equipo estuvo regular y para Barcelona eso no es suficiente”, consideró. Además, dijo que en España “hoy se sigue menos el fútbol argentino”.