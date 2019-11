Migrantes & Refugiados

Um espaço no qual é focada a situação das pessoas que se veem obrigadas a deixar seu país, por motivos tais como a violação de direitos, desemp rego, guerras e conflitos raciais ou religiosos, catástrofes naturais…

Uma problemática tão antiga quanto atual, tratada pela RAE Argentina ao Mundo junto com a apresentação de músicos relacionados com essa temática.

No programa desta sexta-feira, a música é representada pela dupla francesa Madame Monsieur, vencedores do último Concurso Eurovisão da Canção com uma música que homenageia uma bebê nascida a bordo do Aquarius, o barco humanitário da ONG SOS.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução&Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz