Migrantes & Refugiados

Um espaço no qual é focada a situação das pessoas que se veem obrigadas a deixar seu país, por motivos tais como a violação de direitos, desemprego, guerras e conflitos raciais ou religiosos, catástrofes naturais…

Uma problemática tão antiga quanto atual, tratada pela RAE Argentina ao Mundo junto com a apresentação de músicos relacionados com essa temática.

No programa desta sexta-feira acompanhamos a informação com música de David Lemaitre.

Nascido na Bolívia, filho de mãe chilena e de pai boliviano, aos 20 anos de idade David Lemaitre mudou para Berlim. E nessa cidade alemã, ele desenvolveu uma carreira no mundo do jazz, e faz já alguns anos que, com influências de todos os seus itinerários de vida, ele vem cativando a Europa no mundo da chamada “pop-folk music”.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução & Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Fernando Salvatore