Migrantes & Refugiados

Um espaço no qual é focada a situação das pessoas que se veem obrigadas a deixar seu país, por motivos tais como a violação de direitos, desemprego, guerras e conflitos raciais ou religiosos, catástrofes naturais…

Uma problemática tão antiga quanto atual, tratada pela RAE Argentina ao Mundo junto com a apresentação de músicos relacionados com essa temática.

No programa desta sexta-feira acompanhamos a informação com música de Camila Cabello, cantora e compositora cubana nascida em Havana, na ilha de Cojímar. Ela é filha de Alejandro Cabello e Sinuhe Estrabao, e sendo ainda criança teve que migrar, junto à família, ao México e, mais tarde, para os Estados Unidos.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução & Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Fernando Salvatore