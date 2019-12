Migrantes & Refugiados

AS NOVIDADES

Um espaço no qual é focada a situação das pessoas que se veem obrigadas a deixar seu país, por motivos tais como a violação de direitos, desemprego, guerras e conflitos raciais ou religiosos, catástrofes naturais…

Uma problemática tão antiga quanto atual, tratada pela RAE Argentina ao Mundo junto com a apresentação de músicos relacionados com essa temática.

No programa desta sexta-feira acompanhamos a informação com música de Matisyahu, cantor estadunidense e judeu ortodoxo praticante que, com estilo muito próprio, forjou uma mistura de hip hop, reggae, rock, música eletrônica e letras sobre fé e espiritualidade.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução & Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz