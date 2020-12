“Sin verdad no hay justicia, Mientras esté de pie voy a seguir luchando”

Fabiola Zerpa, madre de Matías Puca, joven que fuera asesinado en el mes de septiembre del año 2027, expresó su discrepancia con la justica al conocer que la causa que investiga la muerte de su hijo vuelve a foja cero: “se extiende la situación de dolor e impotencia, el interrogante de decir, no puedo creer lo que estoy escuchando, no puedo creer lo que está pasando, siento como si hubiera vivido el accidente de mi hijo dos veces.

El tiempo se dilata, nos sorprendió lo que resolvió el tribunal, porque el caso ya está en sala preliminar y ahora el señor Cruz tiene que esperar que juicio va a ver, pero el tiempo pasa y a él le dieron la libertad con condiciones, pero la causa se dilata.

Siempre me voy a identificar y solidarizar con las mamás, con la familia que atraviese este dolor tan irreparable, la cual esperamos justicia, que el gobierno nos escuche. El señor Cruz declaró y tenía la expectativa de que hable todo lo que tenía que hablar, que declare todo y las esperanzas siento que se quiebran, pero no, yo voy a seguir pidiendo justicia, sin verdad no hay justicia y mientras esté de pie, voy a seguir luchando, es mi hijo.

Nos identificamos, nos formamos como las madres del dolor y necesitamos la solidaridad de vecinos, amigos para la colaboración de algún testigo, para continuar con esta lucha.”