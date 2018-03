Mientras Alberto Rodriguez Saa invita al “Congreso de la militancia”, Adolfo anticipa que el PJ de San Luis no participa

Sorprendió ayer un vídeo de Adolfo Rodríguez Saa, presidente del PJ SAN Luis, después de una reunión con los dirigentes de primera línea, anunciando que “NO IBA A PARTICIPAR”, porque “LA REUNIÓN DE LA MILITANCIA NOS DIVIDE”.

Transcripción del video de Adolfo: “Los peronistas de San Luis, estamos unidos, sólidamente unidos, el Partido Justicialista de San Luis está sólidamente unido, el frente de unidad justicialista también está unido.

La reunión de la MILITANCIA nos divide, en consecuencia el partido justicialista quiere informar, queremos informar, que no somos organizadores, no somos anfitriones, no hemos sido invitados, no participamos de ninguna manera, los dirigentes de nuestro partido, los dirigentes del Frente Unidad Justicialista que quieran asistir a título personal es correcto y está bien”.

Por otro lado, la semana pasada, el 7 de marzo, se viralizo un vídeo del gobernador Alberto Rodríguez Saa, invitando a este gran encuentro. Y ayer, a la misma hora que Adolfo estaba reunido en el PARTIDO Justicialista, Alberto estaba en Terrazas, reunido con todos los funcionarios instandolos a “participar”.

Transcripción del video de Alberto: “Quiero comentarle a la dirigencia política, gremial, a las mujeres especialmente y a los jóvenes de que se trata el primer encuentro de la militancia que se va a realizar el 16 y 17 de marzo en La Pedrera Villa Mercedes. San Luis no es quien lo organiza, no soy yo el Alberto el organizador sino que es un encuentro de la militancia donde nos han pedido que nosotros seamos anfitriones, prestemos nuestra casa, y que además, nos busca porque de alguna manera garantizamos la seriedad y el cumplimiento de los objetivos. Entonces es muy importante la participación de la dirigencia y de la militancia que anhela un objetivo: QUE ESTEMOS UNIDOS Y PENSEMOS QUE HAY 2019 PARA LA ARGENTINA, sobre todo que hay que presentar en la Argentina UN AMANECER. ¿Cómo será ese acto?, ¿Cuál será la participación?, bueno, nos vamos a reunir el Viernes y el sábado en La Pedrera, la militancia esta toda invitada, la militancia va a cumplir un rol, la militancia va a participar en una peña que se va a realizar en La Pedrera con todas las delegaciones, una suerte de fiesta donde vamos a escuchar el cancionero patriótico, los recitados, la poesía, lo que quieran realizar y mostrar con todos los coloridos todas las delegaciones, y por supuesto, también la de San Luis. También están invitados a participar en la lectura de las conclusiones que se van a realizar el sábado en La Pedrera. Viernes en la noche la peña y sábado a la noche la lectura de las conclusiones. Va a ver una actividad protocolar donde va a haber un espacio reducido, habrá una bienvenida protocolar, esa actividad protocolar la vamos a realizar a través del partido peronista de San Luis y con todos los partidos que firmaron el Acuerdo Programático, esta actividad es protocolar, la actividad de la militancia va a estar en la peña y en la lectura de las conclusiones. Quería contarles esto porque todos piensan que, porque se hace en San Luis nosotros somos los organizadores, no, nosotros somos somos los anfitriones y queremos garantizar que la casa está abierta para todos y garantizar la UNIDAD, no habrá candidaturas o cosas raras, es así de simple, nos reunimos para demostrar que podemos estar juntos para UNIRNOS y ver un amanecer para la patria en el 2019, está claro que hay un 2019. Gracias”.

Video Alberto Rodríguez Saá con los detalles del encuentro.

Video de Adolfo Rodríguez Saá advirtiendo que el PJ de San Luis no participa del Encuentro de la militancia.