Miembros del Frente UCR Cambia Mendoza, manifestaron su apoyo a concejales

Esta mañana, integrantes de la UCR Frente Cambia Mendoza brindaron una conferencia de prensa, de la que fueron parte legisladores, concejales y autoridades partidarias, en la que se brindó apoyo a los ediles locales, luego de la polémica sesión del pasado lunes, en la que se trataron y aprobaron ordenanzas relevantes, sin el quórum requerido, por lo que luego todo lo actuado se declaró nulo.

El Presidente la UCR, Pablo Eraso dijo a LV4 que queremos “manifestar nuestro apoyo a la labor de los concejales del bloque Cambia Mendoza por la postura que tomaron y manifestar nuestra preocupación, fundamentalmente por la forma en la que se trató una ordenanza tan importante, como fue la del presupuesto, sin tener en cuenta las prácticas constitucionales, que no son sólo prácticas, sino que están legisladas, no obstante lo cual se avanzó con el tratamiento de la ordenanza más importante que tienen los sanrafaelinos todos los años, que de alguna manera determinan la vida de los sanrafaelinos, porque decide cómo se van a administrar los recursos del vecino. Que esas reglas democráticas que tienen que tener en cuenta no se hayan respetado es una preocupación. Por eso ratificamos nuestra voluntad democrática y republicana, más en el ámbito del Concejo Deliberante”.

También se refirió al tema el propio presidente del bloque de concejales del Frente Cambia Mendoza, Gustavo Correa quien dijo que el bloque del que forma parte “ha trabajado muy duro durante todo el año, dando claras señales de vocación de consenso y de acuerdo. Justamente este tipo de acciones producen la ruptura y el avasallamiento del diálogo. Dimos una clara señal el día miércoles de seguir apostando al diálogo”.