“Mi hermano trabajó día y noche para que se haga justicia”

Luisa Valmaggia, en Juego de Damas, entrevistó a Javier Timerman, socio gerente y fundador del banco de inversión AdCap, y hermano de Héctor Timerman, ex canciller de la República Argentina.

El economista brindó su opinión acerca de las condiciones atípicas de las elecciones estadounidense, y analizó las posibles ventajas o consecuencias para la Argentina dependiendo del resultado.

En otro tramo de la entevista, consultado por las últimas novedades sobre el juicio por el atentado a la AMIA, Javier Timerman recordó la figura de su hermano, fuertemente cuestionado en medio de esta investigación.

“Todo lo que tiene que ver con la AMIA lo vivo con una angustia tremenda. Mi hermano trató por todos los medios de que se haga justicia, y terminó muriendo siendo acusado como un traidor a la patria”

“La DAIA sigue acusando a Cristina de traidora a la patria. Un caso insólito. Me produce tristeza recordarlo, porque sé de la honestidad de mi hermano; a los que me dicen que mi hermano murió de cáncer y no de otra cosa, les dijo, no se de qué murió pero que esto le acortó la vida, estoy seguro”