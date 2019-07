Subte B: metrodelegados liberan los molinetes en la estación Lacroze

Los metrodelegados liberaron los molinetes de la estación Lacroze de la línea B de subtes en protesta por la falta de respuestas ante los pedidos de mejoras en las condiciones laborales y también por la presencia de asbesto, un material cancerígeno, en la red de subterráneos. La medida gremial comenzó a las 7 de la mañana y no afecta el funcionamiento ni el recorrido de la línea B de subtes. Los pasajeros ingresan a la estación y toman las formaciones sin demoras. En ese sentido, el metrodelegado Claudio Dellecarbonara expresó: “Si no hay un plan de desaparición de este material, el problema se irá agravando, y al no tener respuesta, no descartamos avanzar con alguna paralización programada por los propios trabajadores”.

Informe: Christian Varela