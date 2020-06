Mesa de Barrios Populares en San Rafael: “queremos vivir dignamente”

Según el último Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) hay 247 barrios populares en Mendoza, se estima que esta cifra aumentó en los dos años que pasaron. El concepto de “barrios populares” se acota a la realidad de los barrios que no tienen dos de los tres servicios básicos que son agua, cloacas, luz o gas, tampoco escritura y que además están en un radio urbano. Esto coincide con lo que llamamos “villas” o “asentamientos urbanos.”

El registro parte primero de un decreto nacional que se logró con mucho esfuerzo de parte de las organizaciones sociales en mayo de 2017. Luego, en 2018, se promulgó la Ley Nacional 27.453, que prevé acciones progresivas para la integración urbana en los llamados barrios populares.

En Mendoza esta ley aún espera adhesión, pero asimismo ya desde ese momento se conformó la “Mesa Provincial de Barrios Populares” que nucléa a diferentes organizaciones sociales, barriales, referentes territoriales y que trabaja con el fin de urbanizar esas zonas y de que se acceda a los servicios públicos básicos como agua, luz y cloacas. Sucede que las emergencias de la coyuntura suelen superar estos objetivos, tal como ocurre con la pandemia.

Betiana Carlino de San Rafael contó cuál es la realidad de los barrios populares del departamento:

Entrevista Penélope Moro

La referenta de la Mesa Departamental de San Rafael de Barrios Populares, Betiana Carlino, dio detalles de la realidad del municipio en este ámbito en comunicación con Mañanas de Sol. Señaló que existen 13 de estos barrios donde se conglomeran 2 mil familias.

La principal lucha es que estas familias consigan sus certificados de vivienda para poder reclamar los materiales necesarios para continuar con la construcción de sus casas (que no sean cartones ni nylon) y solicitar los servicios correspondientes. Comentó además que tras el “empoderamiento” que se hace de parte de los referentes barriales a los vecinos se logra en muchas ocasiones ser escuchados por la Municipalidad de San Rafael, aunque la respuesta no siempre es suficiente: “la realidad de cada barrio es particular, trabajamos entre todos de acuerdo a esas realidades, a veces tenemos que activar reclamos porque el Estado no está presente”, señaló.

El covid – 19 provocó que la organización comunitaria redoblara esfuerzos. Por estos días, además de hacer llegar los reclamos a las autoridades correspondientes y a los entes reguladores, trabaja para informar sobre las medidas preventivas a los vecinos. También se ocupa de que a nadie le falte la asistencia de Anses y en la formación para la realización de los trámites.

Betiana contó que hay permanentes cortes de aguas en los barrios y esto alarma a la comunidad en momentos en que el recurso hídrico es vital para prevenir la pandemia. “Queremos vivir un poco mejor y más dignamente”, concluyó.