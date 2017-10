Meriano: “Es lamentable porque están haciéndole daño a muchos niños”

Ana Meriano, del comedor Cristo de los Olivos, de Concepción del Uruguay, contó hoy por LT11 que el comedor no estará funcionando por el robo sufrido en horas de la madrugada. “Entraron a robar, nos han roto dos puertas, nos han llevado mucha mercadería, toda la carne y también el tubo de gas, hoy no va a haber actividad en el comedor, no van a cocinar las cocineras”., aemás, agregó:”Ha venido la policía a hacer el inventario, también entraron a la panadería, ahí es donde tenemos la mercadería y el freezer con la carne”.

Mas tarde dijo:”Hoy no va a funcionar el comedor y vamos a ver como hacemos porque vamos a tener que buscar mas seguridad”. “Daños no hicieron muchos, rompieron el candado de la galería y la puerta de la panadería, pero se llevaron las cosas que mas necesitamos, es lamentable porque están haciendole daño a muchos niños”. “Tenemos anotados 104 chicos aunque todos los días no vienen todos, son aproximadamente 30 familias, lamentablemente, nos han dejado muy mal”.