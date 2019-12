Mercedes Leal: “Es un enorme desafío al que yo acepté sumarme”

La decana de la Facultad de Filosofía y Letras, Mercedes Leal, no ocultó su satisfacción por haber sido convocada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, para ser la nueva Directora Ejecutiva del Instituto de Formación Docente de esa cartera. “Ya he tenido entrevistas en Buenos Aires con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con la viceministra Adriana Puiggrós. Esto se inicia con una llamada del gobernador –Juan- Manzur que me propone para sumarme al Gabinete del ministro, y también de conocimientos míos respecto de proyectos educativos que se inscriben justamente dentro de un proyecto político del Presidente de la Nación. Por supuesto que es un enorme desafío al que yo acepté sumarme. Es muy importante para la Argentina volver a restituir el papel principal del Estado en materia educativa”, comentó Leal.