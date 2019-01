“Mendoza no es zona endémica”, afirmó Cerchiai y explicó la enfermedad

A raíz de la enfermedad que ya provocó 9 víctimas fatales y reportó 24 casos positivos en Epuyén, Chubut, El Dr. Rubén Cerchiai, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, se refirió a la situación en nuestra provincia.

El profesional dijo que Mendoza no es zona endémica para la enfermedad producida por el virus Hanta, “de todos modos –aclaró- la importancia de esta situación que se está produciendo en el Sur del país, radica fundamentalmente en el movimiento de personas que se está produciendo con fines turísticos u otros motivos que hace que una persona que visita esa zona, eventualmente, se ponga en riesgo.” No obstante el Dr. Reiteró que “en sí para la población de Mendoza, local y todo Cuyo en general, al no ser zona endémica, no hay riesgo.2

Cerchiai explicó que la enfermedad es transmitida por un roedor silvestre, pequeño llamados comúnmente: ratones colilargos y la persona se contagia a través de la inhalación del virus que está en el ambiente porque los ratones lo eliminan a través de la saliva, la orina, materia fecal y en ese ámbito (tierra, pasto, etc.) al resecarse se volatiliza y la gente sin darse cuenta lo aspira.