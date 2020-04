Mendoza lleva tres días sin registrar casos positivos de coronavirus

Mendoza lleva tres días sin detectar casos positivos de covid – 19. Ante esta novedad “Mañanas de Sol” dialogó con el director de Epidemiología y Ambientes Saludables de Mendoza, Dr. Rubén Cerchai, para analizar el escenario presente y futuro próximo. Para el profesional se trata de “una situación transitoria”, aunque no descartó que se trate de una buena noticia.

Cerchai explicó que el impacto se atenúa pero no significa que a futuro no se presenten nuevos casos, que de hecho es lo que está previsto. Estos tres días sin casos detectados ha permitido que el sistema de salud se reorganice de cara a la apertura del aislamiento. Pidió a la ciudadanía no abandonar ningún tipo de recados preventivos.

“La única forma de adquirir inmunidad es con vacunos o enfermándonos de manera paulatina y leve para que podamos ser atendidos correctamente en el sistema sanitario”, explicó.