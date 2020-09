Mempo Giardinelli, crítico con los medios y el gobernador de Jujuy

El escritor chaqueño, Mempo Giardinelli, en un amplio diálogo con Iván Jurado de “El aire es nuestro”; desplegó su mirada sobre la situación social y cultural de Latinoamérica y los gobiernos nacional y provincial: “pensemos además que el sistema educativo, fue completamente destruido por el macrismo y sin embargo hoy se está recuperando con muchos problemas, por vías tecnológicas hasta con una computadora en lo que sea; y el comportamiento del magisterio en la Argentina es ejemplar, es extraordinario porque los maestros están acompañando.

Entonces, cuando vos te sentís acompañado por los maestros y te sentís acompañados por los médicos y por los enfermeros o te sentís acompañado por la clase trabajadora que no está especulando. Que está tratando de trabajar de cumplir sus obligaciones en ese sentido; si hay un pueblo que ejerce la solidaridad en todas las ciudades en todos los pueblos; hay de ollas populares hasta grupos de chicos, de jóvenes, de grandes, de curas de lo que sea que están dando de comer al hermano como a la hermana que no puede. Esta solidaridad, estas muestras populares son las que dan fuerza a la Argentina, yo creo que el futuro está por ahí. Ya hubiéramos mejorado si no hubiéramos tenido la pandemia, hoy el gobierno de Alberto está siendo un gobierno extraordinario y lo está haciendo con todo. Así que yo soy muy optimista, entonces van a protestar a Clarín, TN y la Radio Mitre, ellos son los gorilas.

EL MUNDO. “Estamos en una instancia universal de extrema complejidad, porque hay una partición en todo el mundo en todos los sentidos todas las sociedades no solo en la Argentina. Todas las sociedades hoy están partidas al medio en el sentido de que hay una lucha, una tensión muy fuerte entre los sectores, los desposeídos; la gente que tienen menores posibilidades económicas y demás que hay en todo el mundo y una híper concentración de pequeños grupos muy poderosos que realmente están complicando la vida de las sociedades.

Prácticamente es imposible hoy en día estar fuera de esta disputa, una disputa que algunos países, que en algunas sociedades se da de manera muy violenta, en otras sociedades se da manera muy misteriosa pero en general va en todos lados”.

ARGENTINA. “En el caso argentino es una lucha, yo creo que el problema argentino viene desde hace por lo menos 60 o 65 años, donde arranca el desastre de la Argentina y el deterioro de nuestro país en términos sociales y económicos.

Cuando cae el peronismo a partir de 1955, el golpe de estado del 16 de septiembre, para mí es punto de partida de esta especie de colapso nacional que se ha venido dando y que ahora estamos viviendo una etapa compleja, me parece que es un momento especial. Pero todo empezó con los bombardeos en Buenos Aires, con la violencia con que es expulsado el General Perón de la presidencia y se interrumpe una continuidad democrática y comienza las persecuciones y los distintos gobiernos entre gobiernos títeres y dictaduras.

Si uno lee la Argentina de los últimos 60 años y lo que va a ver es esto, una permanente violencia, un deterioro de los sectores populares, una concentración de la riqueza en muy pocas manos, una concentración mediática que es la que estamos padeciendo hoy. Es el caso argentino, pero no es demasiado diferente al caso brasileño, el caso colombiano o de muchos países de África y demás. Es una lucha que se enmarca en una lucha de las libertades, es decir los pueblos necesitan y tienen este derecho a una vida más digna y lo que ha hecho el capitalismo universal es darle una vida a cada vez peor. Es la realidad y es así como la veo yo en la estructura del mundo.

Lo que pasa es que el pueblo argentino ha resistido siempre y seguimos resistiendo, nunca nos van a eliminar y eso les vuelve locos por eso volvemos siempre. Siempre el pueblo vuelve a la Argentina, como ahora a través del Frente de Todos que tenemos un presidente y una vicepresidenta que responden a esta trayectoria, por eso el pueblo los quiere y los vota. Aunque digan lo que le digan, la insulten a Cristina Fernández o ahora estén atacando a Alberto Fernández, por más que hagan eso, no van a triunfar jamás.

JUJUY: Creo que el problema de Jujuy es un problema gravísimo por el gobernador que tiene, por la clase de dirigente muy reaccionaria, muy gorila. Esos sí que son gorilas es lo peor del radicalismo que está en Jujuy no solo ahí, está en varios lugares.

Creo que la situación jujeña en la medida es que sigan teniendo a este gobierno sigan teniendo a Milagro Sala presa, como emblema del atropellamiento dictatorial del señor Morales, es complejo el tema realmente. No soy un experto en la materia y toda mi solidaridad con Milagro y con toda la gente que trabajó y que hizo un desarrollo ejemplar cuando se pudo, y por eso mismo sigue siendo tan compartido.

Milagro significa prácticamente un ejemplo de resistencia frente a esto, y ha de sufrir mucho sin duda ella y su familia, pero están dando un ejemplo extraordinario a toda la república. Siguen mirándola y siguen esperando que sea liberada, tiene que terminar con esta situación tan injusta”.

DEMOCRACIA. “Yo creo que la democracia es fuerte todavía en la Argentina, acá hay conciencia democrática y estos tipos pueden dar susto. Espero que sean sancionados los policías bonaerenses que estuvieron ahí, como muchos estamos pidiendo que se los sancione.

No hay que dejarlos pasar y tampoco hay que darles tanta promoción porque eran, cincuenta o cien policías en cualquier policía provincial hay de esos gorilas antidemocráticos; así que bueno hay que tenerlos bajo control nomas, pero la democracia es fuerte.

El pueblo argentino en estas cosas, en las grandes situaciones dramáticas es cuando muestra una hilacha maravillosa realmente, tenemos que apoyarnos en eso, tenemos que estar mirando ahí porque las porquerías que dan en la televisión hay que apagar la tele, no hay que mirar esa porquería por suerte va a volver la TDA; la televisión digital argentina va a volver muy pronto y ahí está nuestra esperanza.”