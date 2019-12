Megan Rapinoe Balon de Oro

Megan Rapinoe es la reina del fútbol femenino. La estrella de la selección estadounidense, campeona del mundo, agregó a la conquista del The Best de la FIFA este Balón de Oro de France Football que la distingue como la mejor en el olimpo de las grandes del balón. Para ella es el primer Balón de Oro de su palmarés, ya que el trofeo sólo cumple su segunda edición en categoría femenina. Rapìnoe sucede en el trono a la noruega Ada Hegerberg. Rapinoe fue la ausencuia más sonada de la gala. En su lugar mandó un video expresando su disgusto por no estar presente en París. Lo hizo con un look rompedor: con el pelo violeta. La inglesa Lucy Bronze y la norteamericana Alex Morgan ocuparon el segundo y el tercer lugar del podio.

Rapinoe, fan declarada del FC Barcelona y que recientemente deslizó que le encantaría vestir la camiseta azulgrana, se impuso en las votaciones a otras reconocidas cracks que tuvieron que plegarse a la supremacía de una futbolista que, además, tiene una gran vocación social, en su defensa de causas como la feminista, la de los derechos de los homosexuales y la lucha contra el racismo. Rapinoe anda sobrada de personalidad. Tanta, que le cantó la caña al mismísimo presidente estadounidense Donald Trump porque, como dijo al recoger el premio The Best,“tenemos un altavoz enorme para dar nuestro mensaje y todos los que estamos aquí contamos con este poder, así que sirvámonos de este deporte para cambiar el mundo”, dijo entonces. La delantera norteamericana ya relegó en The Best a su compatriota Alex Morgan y a la inglesa Lucy Bronze en septiembre pasado en la Scala de Milán y con sus 34 años luce un extraordinario nivel que, entre otros méritos, le llevó a erigirse en la máxima goleadora del tercer título mundial estadounidense. La azulgrana Lieke Martens, del Barça, ha acabado en 14º lugar.

CLASIFICACIÓN DEL BALÓN DE ORO FEMENINO

1. Megan Rapinoe (EE.UU./Reign)

2. Lucy Bronze (ING/O. Lyon)

3. Alex Morgan (EE.UU./Orlando Pride)

4. Ada Hegerberg (NOR/O. Lyon)

5. Viviane Miedema (HOL/Arsenal)

6. Wendie Renard (FRA/O. Lyon)

7. Sam Kerr (AUS/Perth Glory-Chicago Red Stars)

8. Rose Lavelle (EE.UU./Washington Spirit)

9. Ellen White (ING/Birmingham-Man. City)

10. Dzsenifer Marozsan (ALE/O. Lyon)

11. Sari van Veenendaal (HOL/Arsenal-At. Madrid)

Amqandine Henry (FRA/O. Lyon)

13. Tobin Heath (EE.UU./Portland Thorns)

14. Lieke Martens (HOL/Barça)

Pernille Harder (DIN/Wolfsburgo)

16. Kosovare Asllani (SUE/ Linköpings-Tacon)

Nilla Fischer (SUE/Wolfsburgo-Linköpings)

Marta (BRA/Orlando Pride)

19. Sofia Jakobsson (SUE/Montpellier-Tacon)

20. Sarah Bouhaddi (FRA/O. Lyon)