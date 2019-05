Medio ambiente: capacitan a personas ligadas a la actividad cañera

El INTA Famaillá lleva adelante capacitaciones a todos los que están relacionados a la actividad cañera, para el cuidado del medio ambiente. “Dentro del marco de las mesas de gestión ambiental que hoy están funcionando en Cruz Alta, que abarca no tan solo a las organizaciones sino también a los productores, en los ingenios y en propitarios de todas las explotaciones cañeras. Hay otras organizaciones en marcha que se están formando en el sur de la provincia, también con la mesa cañera, y tengo el objetivo principal de la no quema del cultivo de caña de azúcar durante toda la producción, es decir hacer un sistema sustentable y cumplimentar con alguna de las normativas vigentes y de la leyes vigentes de no quema de caña. Esta es una temática importante a nivel mundial en la cadena de valores de la caña de azúcar. El hecho que se realice en nuestra provincia es ponerla en contexto a través de su centro de sus centros de investigaciones, tanto Obispo Colombres como el INTA que son referentes en el NOA”, explicó Roberto Ramírez, del INTA Famaillá.