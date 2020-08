Médico Freddy Moscoso: “No entiendo el miedo a utilizar el dióxido de cloro”

El médico salteño Freddy Moscoso defendió la utilización del dióxido de cloro como bactericida y viricida, aún cuando no está probada su efectividad en la prevención y tratamiento de la COVID-19. El profesional -que forma parte de una organización internacional de médicos que exige la investigación del medicamento con relación a la pandemia- aseguró que no es tóxico si se lo consume en las dosis indicadas y por vía digestiva, no por inhalación. Agregó que lo que piden es que se realice un estudio científico controlado para corroborar la efectividad de la sustancia.

“El dióxido de cloro es un gas que hay que producir en el lugar donde se va a usar, porque no es estable. Necesita temperaturas por debajo de 11 grados para que no se vaporice (…) “Esta sustancia química lleva mayor cantidad de oxígeno a todas las células del organismo. No entiendo el miedo a utilizarla”, afirmó.

Freddy Moscoso es especialista en anestesiología y fue jefe del Servicio de Cuidados Paliativos del hospital San Bernardo hasta hace pocos años, cuando accedió a la jubilación.