Mediante el reciclado, entregan anteojos nuevos a quienes los necesitan

Lo que no había nacido como un propósito fijo, hoy es un objetivo de la Fundación Hacer Futuro, que recicla marcos de anteojos para entregarlos a aquellas personas que lo necesiten. “Nos alegra mucho porque el esfuerzo de estos años, de un proyecto que nació de la casualidad, de la demanda social hoy sea reconocido a nivel nacional. Tenemos demandas y pedidos de todo el país y estamos abriendo sedes en Jujuy. Es un proyecto que no solo funciona bien en Tucumán, sino que está escalando y cubriendo necesidades en todos los rincones de nuestro país. La demanda social nació a partir del trabajo que se hace en las escuelas y nos empezaron a pedir anteojos. Una vez pudimos pagarlos, la segunda también, pero después se nos hacía oneroso porque tienen un precio elevado. Como el otro objetivo que tenemos en la Fundación es el medioambiente pensamos en reciclar los marcos de anteojos y empezamos a pedir. Encontramos unir quien los necesita y no los puede tener, y se puede resolver algo vital para nuestra vida, algo tan vital como ver bien”, explicó Enrique Bach, presidente de la Fundación que fue premiada en el concurso de innovación social “Mentes transformadoras”.

