“Me solicitaron para este partido y luego volveré a mi cargo”

El responsable de las divisiones inferiores del Club, asumirá como entrenador de manera interina ante la salida de Fernando Gamboa. Para el encuentro con Crucero del Norte apostará a los juveniles.

El entrenador visitó los estudios de Nacional para dialogar con el equipo de “Código Deportivo” , afirmando:

“Los dirigentes me solicitaron para este partido, luego tendré que volver a mi cargo; se que las cosas no están bien, pero me siento capacitado para este momento”

“Yo le di mi palabra al presidente para ser coordinador de inferiores, la idea es dar un giro importante, cambiar los nombres y tratar de jugar bien”

Por último expresó “Yo tengo un rol en la institución y sería ético postularme como candidato para dirigir”