“Me puse de rodillas para que atiendan a mi mujer”

Con la voz quebrada y devastado por la situación, Juan Carlos, relató la dura situación que atraviesa junto a su esposa quien contrajo el virus, y la imposibilidad de conseguir una cama para que sea asistida.

Según relató, desde ayer que buscan una cama disponible pero no pudieron conseguir en el Hospital San Roque, y si bien intentaron trasladarla a una clínica privada, no lo hicieron ya que el servicio es muy costoso y más aún para ellos que no cuentan con obra social.

Lograron trasladarla a Perico donde “gracias a Dios conseguimos una cama” dijo Juan Carlos advirtiendo que era tal la desesperación que “en el hospital de Monterrico me puse de rodillas para que la atiendan”.

Juan Carlos permanece aislado hace dos semanas y según dijo “nadie vino a hacerme un hisopado ni me llamó nadie del COE”.