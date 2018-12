“Me pareció muy violento que el agresor de Lihuel hablara con tanta liviandad”

La actriz, comediante y conductora de radio y televisión, Maju Lozano, durante su programa, Todas las Tardes, llevó al piso a Lihuel González, una joven que fue golpeada por su ex pareja. En simultaneo, la conductora levantó un móvil en vivo, mientras entrevistaba al hombre que la golpeo. En este marco, el equipo de Modo Sábado conversó con Lozano acerca de esta situación y mencionó que “quise dejar hablar al agresor de Lihuel para que se le vea la cara y la gente lo pueda identificar. Pero no pude, no estaba bien lo que ocurría”.