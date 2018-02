“Me molestan los jugadores que se ponen en DT”,afirmó Leopoldo Luque

Leopoldo Jacinto Luque, campeón del mundo hace 40 años con el seleccionado argentino, indicó hoy que “le molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos” en alusión a las declaraciones de Carlos Tevez cuando aseguró que a la Copa del Mundo debían ir los jugadores de mayor experiencia, ante una consulta por el jugador del momento, el goleador de Racing Club Lautaro Martínez.

“No tengo nada en contra de Tevez, pero me molestan los jugadores que se ponen en directores técnicos. Me parece que (Jorge) Sampaoli sabe lo que tiene que hacer”, respondió Luque en una entrevista telefónica que concedió a TyC Sports.

Luque, nacido en Santa Fe el 3 de mayo de 1949, fue un destacado delantero que vistió las camisetas de Unión de Santa Fe, Rosario Central, River Plate, Racing Club y en el ocaso de su carrera Boca Unidos y Mandiyú, ambos de Corrientes, y Chacarita Juniors, aunque su punto máximo lo alcanzó cuando ganó con la camiseta ‘albiceleste’ el Mundial de Argentina 1978.

El ex futbolista salió al cruce de los dichos del “Apache” Tevez, quien al ser consultado sobre Lautaro Martínez respondió que “al mundial deben ir los jugadores de experiencia y que se gana con hombres”, en alusión a la juventud del delantero racinguista, de apenas 20 años.

“Maradona podría haber jugado el Mundial ’78 con 17 años (el técnico del equipo, César Luis Menotti, lo dejó afuera de la lista definitiva) y Messi también debutó muy joven. Creo que a Lautaro hay que darle roce en partidos ante equipos europeos”, añadió Luque.