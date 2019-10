“Me gusta el Gobierno de Macri por su respeto a la cosa pública”

La candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, por Tucumán, Lidia Ascárate, visitó hoy los estudios de Radio Nacional Tucumán y destacó que confía en la administración que encabeza el presidente Mauricio Macri, al que calificó como un Gobierno que respeta los valores. “Acompaño al Presidente porque de su Gobierno me gusta todo lo que tiene que ver con los valores de la República y el respeto a la cosa pública, lo que no veo en el Gobierno de la provincia, y sí en el Gobierno de la Nación, saber que somos simplemente administradores de las cosas que pertenecen al Estado, al pueblo. Me gusta el concepto de federalismo, se intentó dar a las provincias la autonomía. Me gusta el concepto de apostar a la educación para dar libertad, porque de esa manera no está sometido al yugo de cualquiera que quiera cambiar tu decisión”, dijo Ascárate.