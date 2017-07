“Me enteré por los medios de mi desvinculación como director de Defensa Civil”

Así lo indicó en diálogo con Radio Nacional Eduardo Muñoz, ex director de Defensa Civil, quien señaló que ni siquiera recibió un “whatsapp” de la intendenta Brunilda Rebolledo.

La separación se dio luego que éste realizara declaraciones mediáticas en las que responsabilizó al secretario de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad, de no respetar el protocolo de emergencia durante el temporal de nieve que afectó a la región, e indicar que “con la ex intendenta Luz Sapag estas cosas no pasaban”.

Muñoz también describió las diferencias con la secretaría de Obras y Servicios Públicos previas y durante el temporal, y destacó que “con tres gobiernos municipales anteriores la coordinación en situaciones de emergencia fue mejor”.

A su vez sostuvo que con la designación en su reemplazo del secretario de Turismo y Producción, Esteban Bosch, y de quien hasta diciembre de 2016 era responsable general del área, hay dos directores de Defensa Civil.

Muñoz explicó que se trata de Sergio Landoni quien hasta el viernes pasado seguía figurando en ese mismo cargo, según lo que pudo averiguar en el área de Recursos Humanos del municipio.