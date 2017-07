“Me encariñé con San Lorenzo y me siento bien donde estoy”,aseguró Matías Caruzzo

Matías Caruzzo, defensor de San Lorenzo, afirmó hoy que se “encariñó” con el club azulgrana y que no pensó en irse a pesar de la incorporación de Gonzalo Rodríguez y de tener que pelear por un puesto entre los titulares.

“Me llama la atención cuando dicen que veo con buenos ojos irme. Me encariñé con San Lorenzo y me siento bien donde estoy. No tengo que salir a aclarar que me quiero quedar. La llegada de Gonzalo Rodríguez repercute en mí de manera espectacular. La presión de mantener el puesto es buena”, declaró Caruzzo en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino del ‘Ciclón’ .

En relación a su posible salida, ya que San Lorenzo recibió una oferta de Rosario Central por Caruzzo, el defensor dijo: “Traté de no hablar pero me asombra todo lo que dicen y que hablen por mí. Igual entiendo que estas cosas pueden suceder cuando estás en clubes importantes como éste”.

Consultado sobre los jugadores que quedaron marginados del plantel como Fabricio Coloccini, Mathias Corujo y Tino Costa, Caruzzo opinó: “Hay decisiones del cuerpo técnico que se deben respetar”.

Caruzzo consideró que hay que focalizarse “100 por ciento en lo deportivo. La cabeza la tenemos puesta en lo que viene que es el 10 de agosto”, dijo sobre el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América, en el que San Lorenzo será local en el Nuevo Gasómetro ante los ecuatorianos, a las 21.45. En el encuentro de ida, en Guayaquil, el conjunto dirigido por Diego Aguirre se impuso 1-0 con gol de Fernando Belluschi.

“Estoy tranquilo en San Lorenzo, esperando el partido de vuelta ante Emelec. No hay que confiarse con ese rival aunque hayamos ganado allá. Ellos también pueden convertir un gol acá”, comentó el defensor de 32 años.

“Es bueno comenzar el semestre con un partido de la Libertadores, es un signo de que San Lorenzo está jugando cosas importantes. Ojalá tengamos un buen arranque. Tenemos que tratar de ganarlo en los 90 minutos, nos costó mucho llegar a octavos y hay que darle valor. Va a depender de lo que proponga San Lorenzo”, agregó.

Además, admitió que “en la llave cualquier rival que nos toque va a ser difícil. No debemos mirar más allá del partido del 10 de agosto, después jugamos por la Copa Argentina”.

Después del encuentro con Emelec por la Libertadores, San Lorenzo tiene programado su partido ante Cipoletti de Río Negro por la Copa Argentina, el 15 de agosto, en un estadio a designar en Buenos Aires.

Como preparación, el conjunto de Aguirre jugará dos amistosos confirmados: este sábado, cerrado al público pero no a la prensa, San Lorenzo recibirá a Wanderers de Montevideo desde las 9.30. En tanto, el miércoles 2 de agosto jugará ante Godoy Cruz de Mendoza.

El plantel se entrenó hoy en Ezeiza, donde realiza la pretemporada, dividido en dos grupos y realizó ejercicios físicos y con pelota. Después del entrenamiento matutino, el equipo se trasladó al Holiday Inn de Ezeiza para almorzar y descansar. Por la tarde habrá segundo turno.