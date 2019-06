Yanina Villegas, la última mujer de Gabriel Pinto, conocido como “Tuqui”, recordó al humorista tras su fallecimiento y apuntó contra Mario Pergolini.

“Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reir, y muchos me hacen doler la cabeza….Tuqui, me enseñaste todo lo que no deberia haber aprendido…y fue un viaje distinto, sin dudas. MP”, había escrito el ex conductor de CQC en Twitter. “Me dolió mucho lo que dijo Mario Pergolini sobre Tuqui, a él le hubiese dolido más. Creo que es muy fácil culpar a alguien que no está, fue un comentario innecesario”, afirmó Villegas, en diálogo con el equipo de #Borderperiodismo.