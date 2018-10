“Me caí inconsciente, pero no imaginé que tenía una fractura”

Mientras el chileno Tobar fue designado para arbitrar la primera semifinal de la Copa Libertadores de América, junto a Julio Vascuñán en el VAR, Boca se entrenó pensando en el partido de este sábado frente a rosario Central.

El arquero Esteban Andrada habló por primera vez luego de su lesión: “Nunca me imaginé que había sido una fractura. Cuando caigo, caigo inconsciente, pero pensé que me había cortado el labio y nada más. Al final sentía que en cualquier momento me caía”.

Se incorporaron al entrenamiento los colombianos Barrios, Cardona y Villa y el uruguayo Nández.

La posible formación para jugar este sábado, frente a Central, a las 17.45: Rossi, Peruzzi, Goltz, Balerdi y Jara, Almendra, Gago y Reynoso, Zárate, Espinoza y Benedetto.

Por otra parte, en la noche del jueves se realizará la CENA ANUAL SOLIDARIA 2018, ENZO PAGANI, en la Rural.