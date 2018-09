Mayra Mendoza explicó por qué se acercó a Vladimir Putin

Tras su encuentro con el presidente Vladimir Putin, la diputada Mayra Mendoza dialogó con Va de Vuelta y e insistió en el interés del líder ruso por la situación judicial de la ex presidente Cristina Kirchner. Además, se refirió a la polémica que surgió luego del comentario de la conductora del programa, Romina Manguel, quien había dicho que Putin se acercó a la legisladora porque es “mona”: “tu comentario no me estereotipa, es un comentario de la realidad”.

“No esperaba su presencia en el foro. Cuando lo llamé, le pidió a su seguridad que pare. Le dije dos frases en inglés, el prestó atención y tomó el documento que le dí. Si no presta atención, en general, protocolarmente, se lo pasan a seguridad”, relató la legisladora del Frente Para la Victoria, que se encuentra en San Petersburgo, donde participa del Foro EuroAsiático de Mujeres junto a su par Magdalena Sierra y la senadora María Inés Pilatti Vergara, en representación de la actual senadora de Unidad Ciudadana. “Lo que sucede en Argentina es grave, y a Putin le parece importante”, agregó.

En este sentido, aseguró que es importante “mostrar la falta del Estado de derecho” en la Argentina.

A su vez, negó que se trate de una iniciativa coordinada. “Queríamos denunciar lo que estamos viviendo en Argentina. No hubo coordinación, surgió de nosotras. Nunca me dijeron que coordinadamente hagamos esto, es una idea que me surgió cuando vinimos a Rusia y se lo vamos a plantear a todos los presidentes del mundo que podamos. Nuestra intención es que se conozca lo que pasa en Argentina”, indicó.