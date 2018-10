Mayra Arena: “Hay una romantización de la pobreza”

Mayra Arena tiene 26 años, es estudiante de Ciencias Políticas y unos meses atrás se convirtió en noticia por su charla TED en la que habla de la pobreza. Semanas después, Mayra cuenta cómo vivió la repercusión que tuvo su exposición en Bahía Blanca, su lugar natal: “no esperaba caerle bien a todo el mundo. No me preocupan los insultos, pero me dolieron las mentiras”, expresó en diálogo con #Borderperiodismo.

Además, se refirió a la cobertura periodística del asesinato de Sheila Ayala y criticó a los medios de comunicación. “Muchas veces, los periodistas no tienen límites, no tienen frenos a la hora de ver qué van a exponer. En este caso hay un doble show: el del femicidio y el de la pobreza, que últimamente está muy de moda. Esto de ‘mostremos cómo viven los pobres así nos divertimos un rato'”.

“Series como ‘El Marginal’ ayudan a estereotipar y estigamtizar el tipo de personaje que uno tiene en la cabeza. Esto de que los villeros aparentemente estamos todo el tiempo midiendonos a ver quién la tiene más larga (sic)”, indicó.