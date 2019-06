Camilo Mayada no es más jugador de River y rompió el silencio charlando con TyC Sports: “Hice todo para quedarme, hasta la noche previa estuve esperando seguir y me voy con la frente en alto. Es mentira que me ofrecieron estar entre los cuatro o cinco mejores pagos del plantel, es una mentira que instaló un periodista”.

El uruguayo seguirá su carrera en Atlético San Luis de México