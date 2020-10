Mauro Z presenta “Cruzados (pero no tanto)”

DESCARGAR

Por primera vez Mauro Z, llega al Konex para presentar “Cruzados (pero no tanto)”, un nuevo formato de encuentros en los que el periodista especializado en policiales, se enfrenta al desafío de conectar con expertos y reconocidos referentes de otras disciplinas y cruzar experiencias y perspectivas sobre nuestra vida.

“Mi obligación es preguntar, es contarle a la gente y a a aquellos que van a cruzarse conmigo en el escenario; que no me siento parte de esa corporación (de periodistas que se conciben como única profesión del planeta); que yo soy autocritico, que no me parece que seamos algo superior o diferente a cualquier otra profesión; con el agravante de que de nosotros depende muchas veces la vida cotidiana de una población… ni más ni menos” explicó Mauro Z, en Radio Nacional Jujuy, sobre lo que serán cuatro entregas.

En su primer episodio, contará con la presencia de su hermano, el Filosofo Darío Sztajnszrajber.

AGENDA

Episodio 1 (04/10): Mauro Szeta y Darío Sztajnszrajber

La verdad deseada

Inseguridad y medios de comunicación

La soledad y la muerte

Episodio 2 (11/10): Mauro Szeta y el Dr Lopez Rosetti

Estrés postraumático luego de un hecho de inseguridad

Manejo del estrés en pandemia

Estrés psicosocial y sus consecuencias

Los miedos que nos paralizan y cómo manejarlos

Importancia de las emociones y sentimiento

Episodio 3 (18/10): Mauro Szeta y María Laura Quiñones Urquiza (perfiladora criminal)

Mentes criminales

Dime cómo es la escena de un crimen y te diré quien es el asesino

Como funciona la mente criminal

Diferencia entre matar y robar

Episodio 4 (25/10): Mauro Szeta y Diana Maffía

Del crimen pasional al femicidio

Deconstrucción de la Justicia

Del periodismo machista al periodismo de género

Aumento de femicidios en cuarentena

Diferencias entre femicidios y travesticidios/transfemicidios

HORARIOS

Todos los domingos21:00 hs.Hasta el 25/10/2020