El Presidente, Mauricio Macri, sostuvo que “estaría equivocado si mi objetivo no fuera dejarle a quien me suceda en el cargo un país mucho más justo y federal, con obras terminadas. Porque esta Argentina que estamos haciendo es para todos, no para un presidente o un partido político”

Asimismo, Mauricio Macri manifestó que “no hay soluciones ni respuestas mágicas” y explicó que la Argentina “no se transforma de la noche a la mañana, ni en un año, ni en una gestión”