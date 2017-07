Matías Bauso y el orgullo del lector

Si extrapolamos aquella famosa cita de Borges, “yo me enorgullezco por lo que he leído”, a Matías Bauso, estaríamos en presencia de la persona más orgullosa del mundo, porque, asegura Noriega, “A Matías el día le dura 36 horas”. Su columna en La Agenda no nos dejará mentir. Bauso devora libros de non-fiction, los critica, y escribe libros sobre ellos; Una épica de los últimos instantes y Dirigentes, decencia y wines, y prepara uno sobre el Mundial 78. “Pedí que me enseñen a leer para leer El Gráfico”, resume su apetito. Hoy viene a Resaltadores para ser elogiado por Gustavo y Luciana como el mejor lector argentino vivo.