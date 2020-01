El ex jugador y gloria de Estudiantes de La Plata Juan Ramón Verón, habló en Verano 2020 sobre los temas que conciernen a la actualidad del club, y dijo que el ex capitán de la selección Nacional “está sorprendido con el reconocimiento” que le da la gente de dicha institución. “Ha recorrido el mundo, pero lo que le pasa aquí no le paso nunca”, sostuvo.