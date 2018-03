Mascherano alcanzará mañana a Zanetti como el jugador con más partidos en la selección

El mediocampista Javier Mascherano alcanzará mañana en el amistoso ante España la marca de 142 presencias con el seleccionado argentino, con lo que igualará la marca del lateral Javier Zanetti.

El santafesino, de 33 años, igualará el récord del ex capitán y se encamina a convertirse en el jugador con más partidos con la camiseta “albiceleste”.

La historia de Mascherano en el seleccionado comenzó en julio de 2003 cuando con 19 años recién cumplidos el entrenador Marcelo Bielsa lo incluyó en el equipo titular cuando todavía no había debutado en su club de origen, River Plate.

Casi quince años después, el oriundo de San Lorenzo llegará al récord de partidos que incluye los Mundiales de 2006, 2010 y 2014, en las Copas América 2004, 2007, 2011, 2015 y 2016 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008, en los que ganó la medalla de oro.

En sus 141 presencias, el actual mediocampista del Hebei China Fortune convirtió tres goles: dos en la Copa América 2007 (ante Perú 4-0 y Paraguay 1-0) y el otro en un amistoso previo al Mundial 2014 ante Trinidad y Tobago (3-0) en el estadio Monumental.

Mascherano formó parte de los ciclos de Bielsa, José Pekerman, Alfio Basile, Diego Armando Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella, Gerardo Martino, Edgardo Bauza y de Jorge Sampaoli, actual seleccionador argentino.

En este proceso fue titular en tres de los últimos cuatro partidos de las eliminatorias sudamericanas como defensor, puesto en el que jugaba en Barcelona, pero mañana volverá a la función de mediocampista central.

Zanetti, quien jugó en el seleccionado entre 1994 y 2011, registra 145 presencias pero en el último recuento FIFA le restó tres partidos que no fueron considerados oficiales.

Por debajo de Zanetti y Mascherano sólo queda en actividad el actual capitán “albiceleste”, Lionel Messi, con 122 partidos.