Más de 5.000 docentes ya se registraron vía internet

En sólo dos días se alcanzó esa cifra de aspirantes que pretenden actualizar u obtener la documentación para participar en los concursos de Ingreso, Acrecentamiento y Suplencias en Educación Secundaria, Técnica y Trabajo, Permanente de Jóvenes y Adultos y Centros de Capacitación para el Trabajo. La inscripción cierra el próximo 31 de marzo.

Masiva fue la respuesta que tuvo hasta el momento la convocatoria a docentes de Educación Secundaria, Técnica y Trabajo, Permanente de Jóvenes y Adultos y de Centros de Capacitación para el Trabajo, que aspiran a obtener el Bono de Puntaje Secundaria 2018 para concursar y acceder a cargos y vacantes en las escuelas de Mendoza.

Es que luego de siete años, desde el miércoles 21 de febrero, momento en que se abrió la inscripción para comenzar con el correspondiente proceso de registro, más de 5.000 profesionales de la educación lograron ingresar a www.intranet.mendoza.edu.ar, y activar su cuenta con éxito, que por primera vez se realiza de manera digital a través de Internet.

Cabe recordar que la primera etapa del proceso de emisión de la documentación se realiza en la web, cuya información, luego, será validada en una escuela para que, posteriormente, la Junta Calificadora de Méritos de Nivel Secundario emita el Bono de Puntaje, por medio del cual se conseguirá considerar los antecedentes de los docentes concursantes.

Para ello se tendrá en cuenta el título que ostente cada uno de los aspirantes, los cursos, la antigüedad y otros ítems. Quienes no tengan bono podrán anotarse para obtenerlo, mientras que quienes sí lo posean, podrán actualizar su puntaje. Además, los docentes que no aún no cuenten con bono deberán esperar a un cuarto llamado para intentar acceder a un cargo.

La numerosa respuesta a la convocatoria, destinada a 30.000 docentes secundarios, se sustenta en que estos, desde hace siete años, no podían obtener su bono de puntaje, al no lograr implementar el proceso por distintas razones, como el cambio del Plan de Estudio, lo costoso del método y la generación de la pérdida de días de clases debido a que los aspirantes debían ausentarse de su lugar de trabajo para poder completar el trámite, entre otras.

Fuente: Prensa Gobernación