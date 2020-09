“Mas allá de la lectura jurídica, la Corte tomó una decisión política”

ADMISIÓN DEL PEDIDO DE "PER SALTUM"

ADMISIÓN DEL PEDIDO DE "PER SALTUM" NEUQUEN

En diálogo con Esteban Ramella en el programa “Tampoco es para tanto”, el jefe del Área de Investigación Periodística de Radio Nacional, Juan Alonso se refirió a la admisión por parte de la Corte Suprema de Justicia del pedido de per saltum de los jueces Leopoldo Bruglia, German Castelli y Pablo Bertuzzi, decisión que suspendió sus traslados hasta tanto el máximo tribunal se pronuncie sobre el procedimiento por el cual los magistrados debían regresar a sus juzgados de origen.

“Mas allá de las 16 páginas que conforman este fallo, en realidad lo que hizo la Corte es claramente un acto político porque directamente se opone a lo que dispuso el Senado y el Ejecutivo. Es decir, va en linea con los medios dominantes y la oposición que no solo fue a escrachar la casa de Lorenzetti sino que también se manifestó en el edificio de Tribunales y en plena pandemia”, detalló.

Alonso sostuvo que “lo llamativo es que el presidente de la Corte, Carlos Rosenkratz habla de gravedad institucional inusitada; que si uno hace una lectura mas aguda, no se trata de un traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que fueron designados a dedo por Macri y no fueron convalidados por el Senado, que determinó que esa medida no se justificaba y debían volver a sus puestos anteriores”.

“Esta disposición de la Corte pretende volver el caso a foja cero, y lo que hizo es mantener el status quo del poder judicial”, afirmó.

El periodista agregó que “siguiendo esta lógica demencial no se requeriría una reforma judicial ni concurso de jueces, sino que bastaría con ser un amigo del poder de turno para acercarse a una magistratura”.

“Hay términos que parecieran monárquicos como la inmovilidad de los jueces que usa Rosenkratz en su voto. Por eso cabe el término de cortesanos, y por supuesto que esta decisión va en línea con lo que quiere la oposición política en Argentina”, remarcó.

Consultado sobre si el voto de Lorenzetti podría haber estado influido por el escrache que tuvo días atrás en su casa de la ciudad santafecina de Rafaela, Alonso opinó que no cree que eso tuviera que ver y recordó que el ex titular de la Corte es quien años atrás avaló, entre otras cosas, la teoria de Martín Irurzun respecto a la aplicación de prisiones preventivas.

“Este fallo se da en este contexto de crisis por la pandemia en donde hay causas en tres juzgados federales que involucran a los ex titulares de la AFI, al expresidente Macri, y la conocida como fotocopia de los cuadernos donde no habría sustento de grabaciones fílmicas o digitales de las declaraciones de los arrepentidos realizadas por el juez Bonadío y el fiscal Stornelli”, concluyó.