Maru Duffard: “El objetivo era que no saliera al aire”

En diálogo con Va de vuelta, la periodista María Eugenia Duffard contó cómo vivió el mal momento que pasó durante la presentación del libro de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, Sinceramente, en la Feria del Libro. “Lo que les molestó fueron las preguntas que les hice a quienes iban llegando, que además querían responder. El objetivo era que saliera del aire porque no estaba en línea con su pensamiento. Una persona me dijo ‘andáte de acá, no te queremos acá'”, relató.

La cronista de Todo Noticias indicó que llegaron a las 5 de la tarde al predio de La Rural. Allí, intentó conseguir una pulsera para poder acceder al salón donde la ex presidente presentaba su libro. “Dialogamos con la dirigencia de La Cámpora en buenos términos, pero no pudimos ingresar”, explicó.

“Cuando empieza el acto, hicimos una salida y se vino mucha gente. Empezaron con insultos personales. El hostigamiento fue creciendo, a medida que llegaba más gente se fue poniendo más heavy. El objetivo era que no saliéramos al aire”, continuó.

Un día después del hecho, la periodista lamento que “sigamos viviendo estas situaciones de intolerancia”, y contó que algunos dirigentes del kirchnerismo se comunicaron con ella para pedirle disculpas: “Hablé con Alberto Fernández, quien me pidió disculpas, y también se comunicaron dirigentes de La Cámpora”.