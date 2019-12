Martínez: “Fue un discurso con muy poco dato y poca propuesta política”

Ayer asumieron los diputados período 2019-2023. La diputada Soledad Martínez dijo que fue “una mezcla de muchas sensaciones” cómo vivió el acto de asunción de autoridades. Sobre el discurso dijo que notó cansado al Gobernador por la agenda que Omar Gutiérrez había tenido durante el día. “El discurso fue deslucido y raro en el tono” y agregó que tuvo “muy poca autocrítica”. La ex intendenta de Zapala dijo que la sorprendió cuando anunció que no tiene intención de reformar la Constitución. “Honestamente no había escuchado que hubiera intenciones de reformar la Constitución”.