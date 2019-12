Martín Guzmán: “El Fondo reconoció el fracaso del plan impuesto a la Argentina”

El nuevo ministro de Economía de la Nación brindó una conferencia de prensa en el microcina del Palacio de Haciendo en la que habló de varios temas.

A continuación algunas de las frases más destacadas de la exposición de Martín Guzmán.

“Pondremos en marcha un programa para frenar la caída de la economía, ordenando la macroeconomía y generando las condiciones para aliviar la situación de las familias argentinas”.

“Lo que ocurrió en los últimos años llevó a la Argentina a ésta crisis. Éste modelo lleva a una mayor vulnerabilidad social con un aumento de la pobreza que hoy casi llega casi al 38 por ciento; más de 500 mil personas entraron en situación de indigencia en los últimos 4 años; el PBI viene cayendo en los últimos 3 años, crece la inflación y cierran las empresas”.

“La tarea que me encomendó el Presidente es la de frenar la caída y sentar las bases de un desarrollo sostenible con inclusión social”.

“Argentina se endeudó en dólares pero no utilizó esos dólares para poner en marcha a la economía, así la reconocen los mercados y hasta el propio FMI”.

“El plan impuesto por el Fondo Monetario Internacional, fracasó y el fondo lo sabe, hemos hablado con ellos y lo han reconocido”.

“Además de una situación de desequilibrio fiscal la carga de intereses es muy grande y no se han resuelto los problemas que se dijo que se iban a resolver con esos dólares; venimos a resolver el problema de virtual default que ha dejado la administración anterior”.

“Reconocemos que hay un problema fiscal, pero no podremos revertir esa situación en forma rápida, en 2020 no habrá una reducción del déficit fiscal, argentina no tiene acceso al crédito y a su ves querer aumentar la base monetaria sería desestabilizante”. http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2019/12/11193450/martin-guzman-11-12-19.mp3

“Debemos detener la contracción de la economía; queremos reducir la inflación hasta llevarla a un dígito y para eso se debe generar credibilidad y para eso debe haber un plan consistente”.

“Para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso se debe recuperar la economía, queremos tener una relación construcitva con todos los acreedores, los privados y el Fondo, pero debemos tranquilizar a la economía argentina y propiciar su recuperación”.

“Se debe definir un sendero de superavit fiscal primario y resultados comerciales”.