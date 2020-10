Martín Giménez: “Larrea atravesó la cultura popular Argentina” 

Martín Giménez, gerente artístico de Radio Nacional nos contó cómo fue la realización de su libro “Héctor Larrea, una vida en la radio”.

“En mi infancia siempre se escuchaba a Héctor Larrea. Desde 2008 lo conozco de forma profesional a Larrea, compartimos muchos viajes en los que me daba cuenta que había una historia muy linda para contar. En un principio me dijo que su pudor no le permitía contar su historia. Es un personaje que atravesó la cultura popular Argentina”, describió Giménez.

“Larrea es un antigrieta”, aseguró.