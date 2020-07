Martín Gill: “Cumplí los protocolos y estoy aislado. Me siento bien”

El intendente con licencia de Villa María y secretario de Obras Públicas nacional, Martín Gill, anunció anoche en su cuenta de Twitter que dio positivo de coronavirus y que se encuentra aislado en Buenos Aires. El funcionario estuvo el fin de semana en Villa María, su lugar de residencia, donde participó de una reunión familiar con motivo del cumpleaños de su madre y ahora la Fiscalía de Instrucción de esa ciudad, a cargo de Juliana Companys, inició actuaciones con el fin de determinar si hubo en esa reunión violación de la cuarentena o de otras normas de prevención sanitaria, lo que fue negado esta mañana por el funcionario en declaraciones a Radio Nacional Córdoba.

“Estoy bien, aislado, cumpliendo todos los protocolos, sigo asintomático. Las personas próximas también están bien, cumpliendo el protocolo y hasta ahora todos negativos. Estoy en un hotel, aislado, trabajando de manera remota”, dijo Gill en una entrevista con la primera mañana de la radio pública.

DESCARGAR

El funcionario confirmó los hechos: “Estuve en el contexto familiar, siempre con menos de diez personas y con el cumplimiento de todos los protocolos. Saludé a mi madre por su cumpleaños y el domingo volví a Buenos Aires. El lunes me confirmaron el positivo e inmediatamente me aislé. Hubo otro estudio negativo y finalmente anoche, martes a la noche, me confirmaron el positivo final”, precisó.

Finalmente y ante la consulta periodística, aclaró: “No estuve en contacto físico con el presidente Alberto Fernández, en los últimos 15 días. Justo ayer teníamos una actividad con el ministro Gabriel Katopodis y en forma preventiva no concurrí al acto, felizmente”.