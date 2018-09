Martes y miércoles se juega la primera fecha

Comienza esta semana el torneo de clubes más importante del mundo. La Liga de Campeones de Europa se transformó el certamen más preciado del fútbol. Es el objetivo principal de las potencias europeas. La competencia en la que confluyen lo mejores equipos y jugadores del planeta. Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus, Bayer Munich, Liverpool, Manchester City. Todos con el mismo objetivo.

En esta edición serán 28 los futbolistas argentinos que participarán. Un nómina que encabeza Lionel Messi pero que también tiene nombres como el de Paulo Gazzaniga.

La lista completa de argentinos la integran: Lionel Messi (Barcelona), Angel Correa (Atlético Madrid), Paulo Dybala ( Juventus) , Francisco Feullassier (Real Madrid), Ángel Di María (PSG), Sergio Agüero y Nicolás Otamendi (Manchester City), Marcos Rojo y Sergio Romero, (Manchester United), Germán Conti, Cristian Lema, Franco Cervi, Eduardo Salvio y Facundo Ferreyra ( Benfica), Erik Lamela, Paulo Gazzaniga y Juan Foyth (Tottenham) Franco Di Santo (Shalke 04), Diego Perotti, Federico Fazio y Javier Pastore (Roma), Nicolás Tagliafico (Ajax), Ezequiel Garay ( Valencia) Mauro Icardi y Lautaro Martínez (Inter), Lucas Boyé y Ezequiel Ponce (AEK Atenas) y Maximiliano Romero (PSV)

Este martes comienza la actividad. estos serán los partidos en los primeros dos días de competencia (con los horarios de Argentina):

Grupo B, Martes 13.55hs: Barcelona vs PSV; Inter vs Tottenham

Grupo A Martes 16hs: Mónaco vs Atlético Madrid, Brujas vs Borusia Dortumd

Grupo C Martes 16hs Estrella Roja vs Nápoli; Liverpool vs PSG

Grupo D Martes 16hs: Shlake 04 vs Porto; Galatasaray vs Lokomotiv

Grupo E, Miércoles 13.55: Ajax vs AEK Atenas, 16hs Benfica vs Bayer Munich

Grupo F Miércoles 13.55 Shaktar vs Hoffenheim; 16hs Manchester City vs Lyon

Grupo G Miércoles 16hs Real Madrid vs Roma; Viktoria Pilsen vs CSKA Moscú.

Grupo H Miércoles 16hs Valencia vs Juventus; Young Boys vs Manchester United.