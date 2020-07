Marsal Lorente: “El Barcelona se ha ido envejeciendo”

El periodista de Radio Cataluña, de España, analizó la actualidad del Barza junto al equipo del segmento deportivo de Radio Nacional Córdoba.

Lorente repasó el momento futbolístico del Barcelona y señaló que ve un equipo envejecido. Según el periodista, con el correr de los años, no se ha renovado bien la plantilla, al tiempo que reconoció que la gran columna vertebral que le dio tantos buenos resultados, hoy carece de buenos jugadores jóvenes. Esto se suma a que, en los últimos tiempos, no hubo aciertos respecto a los nuevos fichajes.

El periodista también expresó que el momento económico del club catalán no es óptimo, producto de fichajes millonarios que no dieron buenos resultados y de los extravagantes contratos que se pagan a la actual plantilla.

El español también opinó sobre el presente del entrenador Setién, quien –junto con su colaborador Saravia– no está alcanzando las expectativas esperadas y, si se agrega que la relación con el plantel no es la mejor, no ve al técnico con un gran futuro a largo plazo.

Para finalizar, Marsal Lorente se refirió al gol 700 de Messi y declaró que al mejor Lionel ya lo han visto, pero que igualmente sigue siendo el mejor del mundo.

DESCARGAR